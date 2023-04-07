Капитальный ремонт третьей школы Терека выходит на финишную прямую

Сейчас ученики третьей школы Терека посещают занятия в соседних образовательных учреждениях. Потому что здание, ставшее родным, капитально ремонтируют – по программе модернизации школьных систем образования. Со дня открытия в 79-м году здесь не было столь масштабного обновления.
На капремонт из федерального бюджета направили больше 50 миллионов рублей. Строители приступили к работе год назад. Здание обширное – площадью свыше пяти тысяч квадратных метров. На сегодня заменили коммуникационные сети и окна, установили нагреватели воды для пищеблока. В двух корпусах из четырех появились новые двери.
Повсюду сделали стяжку пола. Идут чистовые работы. А электрики устанавливают светильники и розетки.
Программа модернизации предполагает обновление не только корпуса школы, рассказали в учебном заведении.
Строители намерены сдать объект в эксплуатацию в конце июля. И уже в новом учебном году для тысячи здешних учеников прозвучит привычный школьный звонок.
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