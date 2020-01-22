Капитальный ремонт Национального музея завершается

Ремонт здания Национального музея Кабардино-Балкарии сейчас находится на стадии завершения. Более 70-ти процентов ремонтных работ уже выполнено. В музее создадут современную систему экспозиции и улучшат условия обеспечения сохранности артефактов. Средства на завершение капитального ремонта Национального музея в размере 43,8 млн рублей выделило Правительство РФ в 2019 году.

Завершить капитальный ремонт Национального музея планируют в ближайший месяц.