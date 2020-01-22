Капитальный ремонт Национального музея завершается

Ремонт здания Национального музея Кабардино-Балкарии сейчас находится на стадии завершения. Более 70-ти процентов ремонтных работ уже выполнено. В музее создадут современную систему экспозиции и улучшат условия обеспечения сохранности артефактов. Средства на завершение капитального ремонта Национального музея в размере 43,8 млн рублей выделило Правительство РФ в 2019 году.
Завершить капитальный ремонт Национального музея планируют в ближайший месяц.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 11.00 kab — 2020.01.22

— Ди республикэм нобэ щек1уэк1ыну 1уэхугъуэ нэхъыщхьэхэм теухуауэ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 11.00 bal — 2020.01.22

— Юрий Чайка-Президентни ШКФО толу эркинилкли келечисини къуллугъуна салынырыкъды.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 11.00 rus — 2020.01.22

— Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа.

Подробнее