Капитальный ремонт магистральной улицы в Хасанье завершен — 2019.11.14





Реконструкцию провели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Улица Титова – важная транспортная артерия для этого населенного пункта. Необходимость в трансформации назрела давно, и в этом году намеченное удалось выполнить. Новое асфальтовое покрытие, светодиодные фонари, бордюры, благоустроенные тротуары с пандусами – улица ощутимо преобразилась.

Новое покрытие радует и автомобилистов, и пешеходов. Нанесена вся разметка, необходимая для обеспечения безопасности дорожного движения, обозначены пешеходные переходы. Теперь предстоит завершить озеленение территории.