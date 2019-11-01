Капитальный ремонт магистральной улицы в Хасанье завершен — 2019.11.14


Реконструкцию провели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Улица Титова – важная транспортная артерия для этого населенного пункта. Необходимость в трансформации назрела давно, и в этом году намеченное удалось выполнить. Новое асфальтовое покрытие, светодиодные фонари, бордюры, благоустроенные тротуары с пандусами – улица ощутимо преобразилась.
Новое покрытие радует и автомобилистов, и пешеходов. Нанесена вся разметка, необходимая для обеспечения безопасности дорожного движения, обозначены пешеходные переходы. Теперь предстоит завершить озеленение территории.

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