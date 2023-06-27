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Капитальный ремонт ДК в Тырныаузе выходит на новый уровень

Капитальный ремонт ДК в Тырныаузе выходит на новый уровень

27.06.2023 | 15:38
Завершили внутренние демонтажные работы, сняли старую кровлю... Капитальный ремонт ДК в Тырныаузе выходит на новый уровень. Реконструкцию начали в апреле. Предстоит заменить   окна, двери, полы, системы водо-, тепло- и электроснабжения. Оштукатурят и побелят стены. Во всем здании поменяют кафель. Помимо этого, установят пожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения. А на территории появятся современные фонари... ДК им.Кайсына Кулиева в Тырныаузе – одно из самых крупных учреждений культуры в республике с неповторимым обликом. Его площадь превышает пять тысяч квадратных метров. С момента строительства в 68-м здание ни разу капитально не ремонтировали. Теперь, благодаря программе комплексного развития сельских территорий, идут восстановительные работы. Они коснутся и монумента воинам, павшим в годы Великой Отечественной, который находится здесь же –  на площади перед ДК. На все эти цели из республиканского бюджета направили больше 120 миллионов рублей. Завершить начатое по плану должны в конце года. https://t.me/vestikbr
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