Завершили внутренние демонтажные работы, сняли старую кровлю... Капитальный ремонт ДК в Тырныаузе выходит на новый уровень.
Реконструкцию начали в апреле. Предстоит заменить окна, двери, полы, системы водо-, тепло- и электроснабжения. Оштукатурят и побелят стены. Во всем здании поменяют кафель.
Помимо этого, установят пожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения. А на территории появятся современные фонари... ДК им.Кайсына Кулиева в Тырныаузе – одно из самых крупных учреждений культуры в республике с неповторимым обликом. Его площадь превышает пять тысяч квадратных метров.
С момента строительства в 68-м здание ни разу капитально не ремонтировали. Теперь, благодаря программе комплексного развития сельских территорий, идут восстановительные работы. Они коснутся и монумента воинам, павшим в годы Великой Отечественной, который находится здесь же – на площади перед ДК. На все эти цели из республиканского бюджета направили больше 120 миллионов рублей. Завершить начатое по плану должны в конце года.
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