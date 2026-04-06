Сегодня канатные дороги на Эльбрусе закрыты для техобслуживания. Профилактику проводят в соответствии с регламентом, сообщили в компании курорта.
Манипуляции необходимы для обеспечения бесперебойной работы механизмов и безопасности посетителей на подъемниках. Напомню, всесезонный горный курорт насчитывает около 25 км трасс различной сложности и сеть подъемников.
Территорию окружает национальный парк «Приэльбрусье» с экотропами и маршрутами для прогулок и походов. При планировании отдыха любителям горнолыжного спорта и туристам рекомендуют учитывать график профилактических работ. Ознакомиться с ним можно на сайте компании.
https://t.me/vestikbr