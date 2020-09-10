Канатки закрываются на ремонт





С 14 сентября остановят станции «Азау» — «Старый Кругозор» и «Старый Кругозор» – «Мир». С этой даты на маршруте станет работать маятниковая канатная дорога. Верхний участок трассы «Мир» — «Гара-Баши», который доходит до высоты 3 847 метров, будет функционировать в обычном режиме. Гондольные перевозки туристов и альпинистов обещают возобновить в середине октября. Профилактика оборудования проводится в рамках подготовки к зимнему горнолыжному сезону. Как сообщают Курорты Северного Кавказа, полноценно начаться он может уже в ноябре. Напомню, на курорте Эльбрус расположено более 15 километров обустроенных горнолыжных трасс и семь подъемников.