Канатки Приэльбрусья – в пятерке самых притягательных и впечатляющих воздушных дорог России





Опрос пользователей соцсетей провел один из сервисов бронирования жилья для отдыха. Наш курорт выбрали около шести процентов туристов. В 2015 году на Эльбрусе была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигнув отметки 3 847 метров. А скоро появится еще одна новая горнолыжная трасса «красного» уровня сложности. Она будет начинаться на той же отметке, ее протяженность по склону составит порядка полторы тысячи метров. Горные районы Северного Кавказа ежегодно притягивают сотни любителей активного отдыха, а Эльбрус популярен как круглогодичный курорт.