Кампания по приему первоклашек начнется с 1 апреля

Кампания по приему детей в первые классы в этом году начнется намного позже обычного. Такое решение минувшей осенью приняли в министерстве просвещения страны. Если раньше заявления от родителей начинали принимать не позднее 1 февраля, то теперь старт намечен на 1 апреля.

В школы возьмут детей, которым к началу обучения исполнится минимум шесть с половиной лет, если они не имеют противопоказаний по здоровью. Для зачисления ребенка родитель должен представить в образовательную организацию заявление, свой паспорт и свидетельство о рождении сына или дочки. При записи в первую очередь действует территориальный принцип, то есть главным критерием является близость к дому. Нагрузку на учебные заведения, то есть какие школы к каким районам относятся, распределяют органы образования на местах.

«Образовательная организация вправе в течение пяти дней принять решение по данному обращению, либо положительная, либо отрицательная. И она уведомляет гражданина, обратившегося с заявлением о принятом решении», -пояснила заместитель министра просвещения Екатерина Мисостова.

Принимать основной поток детей в первоклассники будут с начала апреля и до конца июня. Если останутся места, то в школы зачислят ребят, у которых нет территориальных преимуществ, но которые желают ходить в конкретные учебные заведения. Заявления от их родителей станут регистрировать с 6 июля. Более подробную информацию можно узнать в управлениях образования и в самих школах.