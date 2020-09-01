«КАМАЗ-мастер» проверяет высокогорные дороги





Накануне в Кабардино-Балкарию прибыла команда «КАМАЗ – мастер». Победители международных ралли-рейдов «Дакар» и «Шелковый путь» готовятся к очередным соревнованиям. Сегодня утром на площади Абхазии состоялся своеобразный смотр машин. Спортсменов, прибывших в Кабардино-Балкарию, поприветствовал премьер Алий Мусуков.

Первые тренировки уже идут. Сегодня команда «КАМАЗ-мастер» проходит маршрут по спецучасткам от Жемталы через Верхнюю Балкарию до Карасу. Завтра свои силы и умения гонщики покажут в окрестностях Былыма, Тырныауза и Кенделена. Завершатся сборы 16 сентября.