Какие изменения ждут россиян с этого месяца?


С февраля проиндексируют все социальные выплаты, пособия и компенсации. Их увеличат почти на пять процентов. Изменение коснется 15 миллионов людей. Теперь россиянам будет проще ориентироваться в списке приобретенных товаров. Все магазины обязали вносить в чеки перечень покупок, которые сделал клиент. Нарушителям грозит штраф до 10 тысяч рублей. И отныне в стране запрещен оборот немаркированных товаров легкой промышленности. В списке – одежда, постельное и кухонное белье. Ранее предприниматели должны были нанести штрих-коды на остатки товара. С этого месяца восстановленное молоко получит статус молочного продукта. Долгое время в России его маркировали как напиток. С февраля плата за проезд большегрузов по федеральным трассам повысится на шесть с лишним процентов. Полученные деньги направят на ремонт дорог. Медицинские карты теперь начнут переводить в электронный вид. Поликлиники при желании и возможности могут отказаться от бумажных носителей. А вот социальные сети должны будут самостоятельно выявлять и блокировать материалы, запрещенные законом. За отказ удалять такой контент предусмотрен штраф до восьми миллионов рублей.

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