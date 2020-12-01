Как зарегистрировать парковочное место?





Об этом рассказали в республиканском управлении Росреестра. По закону машино-место признают самостоятельным объектом недвижимости, а значит здесь используют стандартную процедуру оформления. Если это часть совместного имущества жильцов многоэтажки, то в Единый госреестр недвижимости вносят отдельную запись о праве собственника с согласия других владельцев. Если же машино-место зарегистрировано как иной объект недвижимости, но по сути является парковочным, то согласия других собственников не требуется. За детальной информацией следует обращаться в региональное управление Росреестра.