Как сократить число аварий на дорогах и уменьшить тяжесть последствий?

Эти темы обсуждали сегодня на брифинге в МВД.

Было отмечено, уже семь лет в Кабардино-Балкарии наблюдается тенденция по снижению количества погибших в автоавариях. Если в 2012-м травмы, несовместимые с жизнью, на дорогах получили 212 человек, то в минувшем году эта цифра сократилась почти вдвое. Заместитель руководителя отдела ДПС и исполнения административного законодательства автоинспекции Заурбек Махиев отметил: снизить тяжесть последствий помогла профилактика. По статистике бОльшая часть аварий фиксируется в темное время суток. Часть ДТП происходит из-за ненадлежащего состояния дорог либо отсутствия уличного освещения. Но все-таки, подчеркнул Махиев, преобладает человеческий фактор: аварии со смертельным исходом случаются чаще всего по вине водителей. Работа по снижению ЧП на дорогах будет продолжена, заверяют правоохранители.