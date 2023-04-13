Как сэкономить в путешествии с картами Тинькофф-банка

Среди предложений на финансовом рынке, которые разработаны и внедрены Тинькофф банком, особое место занимают варианты для путешественников. Многие согласятся, что за возможность увидеть другие страны действительно нужно платить, и иногда немалые деньги. И если возникает возможность сэкономить или получить дополнительную выгоду – почему бы ею не воспользоваться? Предлагается рассмотреть, какие именно лучшие банковские карты для путешествий
дарит своим клиентам Тинькофф банк.
Дебетовая карта для путешествий: выгодно и удобно
Сразу следует отметить: речь идет о дебетовых картах, то есть кредитные линии в рамках предлагаемого набора услуг не предусмотрены. Этот вопрос следует рассматривать отдельно, связавшись с менеджером банка по телефону или задав вопрос из своего персонального онлайн-кабинета, размещенного на сайте банка.
Что же такого особенного предлагается путешественникам? Вариантов дополнительных бонусов более чем достаточно:
- Бонусы, которые выплачиваются милями (10% за покупки, которые путешественники совершают при оплате за авиабилеты через приложение Тинькофф, а также 30%, если имеется специальное предложение).
- Начисление процентов на остаток по вкладу (ваш счет начинает работать как накопительный, предлагая возможность получения дополнительного дохода).
- Возможность не платить за обслуживание ежемесячную абонплату, экономя таким образом.
Отдельно хотелось бы упомянуть о возможности использования бизнес-залов Grey Wall в России. Вне зависимости от того, сколько денег имеется на вашем счету, вы можете рассчитывать на 2 бесплатных прохода в месяц. При условии, что у вас на счету имеется не менее 3 млн. рублей, вы можете рассчитывать на 4 бесплатных прохода в месяц. Ну а если вы имеете на карту более 10 млн. рублей, то вы можете пользоваться этим сервисом совершенно бесплатно. В принципе, экономия получается достаточно весомая, да и возможности для путешествий открываются.
Кроме того, вы получаете доступ к консьерж-сервису Prime. Там имеется возможность помощи в организации отеля, поиске и приобретении билетов, разработке вариантов трансфера – словом, все то, что занимает очень много времени путешественника, отвлекает его от наслаждения окружающим новым миром. С помощью этого удобного сервиса вы получаете возможность избавиться от необходимости заказывать, узнавать, уточнять, а переложить все эти обязанности на профессионалов, которые, как известно, решают подобные вопросы быстро, качественно и в рамках заранее утвержденного бюджета.
Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
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