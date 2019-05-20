Как распорядиться так называемыми “шестью сотками”… — 2019.05.20

Ответ на этот и другие вопросы «дачники», в рамках всероссийской недели правовой помощи, смогут получить в региональном филиале Росреестра. «Горячая линия» будет работать с 20 по 24 мая.

Необходимость в данной акции возникла в связи с тем, что с 1 января нынешнего года было отменено понятие «дача» и «дачный участок». Вместо них теперь, в соответствии с российским законодательством, появились садоводческие и огороднические товарищества. Соответственно изменился и правовой статус этих земель. Данное мероприятие, по словам сотрудников Росреестра, рассчитано донести до владельцев хозяйств требования нового закона.

Консультации можно получить в Кабардино-Балкарском филиале Росреестра, расположенном по адресу: г.Нальчик, улица Тургенева 21а, или по телефону 93-00-17