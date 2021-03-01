«Как помочь самозанятым вести бизнес»- обсудили на заседании правительства КБР





В режиме видеоконференции его провел премьер-министр Алий Мусуков. В частности, речь шла о предоставлении льгот самозанятым, например, на аренду помещений в бизнес-инкубаторе. На заседании также обсудили реализацию инвестпроектов в Кабардино-Балкарии. Как было отмечено, они получат всестороннюю поддержку. Речь зашла и о плановых изменениях в программы экономического блока. Сегодня же кабинет министров рассмотрел вопросы, связанные с долгостроями, на которые выделялись бюджетные деньги. Решено сформировать комиссию и рабочие группы – они должны составить перечень таких объектов. Утвердили и распоряжение о денежном вознаграждении спортсменам и их тренерам, представляющим Россию на международных турнирах. В целом рассмотрели полтора десятка вопросов.