Как получить паспорт: в МВД по КБР разъяснили детали дистанционного режима работы

В МВД РФ по Кабардино-Балкарии напоминают: в условиях особого режима, введенного из-за угрозы распространения коронавируса, выдача и продление паспортов, водительских прав и справок о судимости производится через Единый портал госуслуг.

Для получения целого ряда документов, — к примеру, архивных материалов или справки о судимости, — достаточно только электронной подачи заявления. Но и в тех случаях, когда получение документа требует присутствия заявителя, значительную часть процедур также можно пройти, не выходя из дома и не нарушая режим самоизоляции.

В республиканской Госавтоинспекции подчеркивают: прием заявителей для регистрации транспортных средств, приема экзаменов, выдачи или замены водительских удостоверений осуществляется только по предварительной записи после подачи заявления в электронном виде через Единый портал госуслуг. Затем заявителю необходимо принести уже оригиналы документов. Обращаясь в МВД с помощью Единого портала госуслуг, граждане получают не только возможность выбора удобной даты и времени визита, но еще и скидку в 30% при оплате госпошлины, отмечают в УГИБДД МВД по КБР.

По такому же принципу следует действовать при замене или получении паспорта, будь то российский или заграничный, а также, если нужно поставить отметку о регистрации по месту жительства, поясняют в ведомстве.

В связи с действием ограничительных мер скорректирован и порядок выдачи разрешительных документов для иностранцев. В обозначенный период иностранным гражданам и принимающей стороне не требуется совершать действий для продления сроков временного пребывания, включая продление виз, сроков временного и постоянного проживания, в том числе, вида на жительство, а также постановки на учет по месту пребывания. Они продлеваются на 93 дня с момента истечения срока, пояснили в Управлении по вопросам миграции МВД по КБР.

В ведомстве призывают гражданам не забывать и о мерах профилактики. Если во время самоизоляции все же появилась необходимость посещения объекта оказания государственных услуг, заявители в обязательном порядке должны обращаться в средствах индивидуальной защиты, а именно в медицинских масках и перчатках. Консультацию по вопросам, возникающим в рамках получения государственных услуг, можно получить в Информационном центре МВД по КБР по телефонам: 49-54-60, 49-53-20.