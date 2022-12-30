Кадеты седьмой школы Нальчика стали участниками всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Новогодние поздравления – для будущих правоохранителей... Кадеты седьмой нальчикской школы стали участниками всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».
В гости к ребятам пришли министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии Василий Павлов, депутат Госдумы Виктория Родина, общественники. Отметим, что в седьмой школе действуют кадетские классы полиции. Министр отметил отличную успеваемость ребят и выразил уверенность, что следующий год станет для них еще успешнее.
Глава МВД вручил шести наиболее отличившимся кадетам сертификаты на поездку в Краснодарский университет МВД России. Ребята отправятся туда во время новогодних каникул.
https://t.me/vestikbr