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Кадеты седьмой школы Нальчика стали участниками всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Кадеты седьмой школы Нальчика стали участниками всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

30.12.2022 | 10:22
Новогодние поздравления – для будущих правоохранителей... Кадеты седьмой нальчикской школы стали участниками всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». В гости к ребятам пришли министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии Василий Павлов, депутат Госдумы Виктория Родина, общественники. Отметим, что в седьмой школе действуют кадетские классы полиции. Министр отметил отличную успеваемость ребят и выразил уверенность, что следующий год станет для них еще успешнее. Глава МВД вручил шести наиболее отличившимся кадетам сертификаты на поездку в Краснодарский университет МВД России. Ребята отправятся туда во время новогодних каникул.   https://t.me/vestikbr    
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