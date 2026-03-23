Кадеты Нальчика стали участниками профилактического форума

23.03.2026 | 13:50
В Кабардино-Балкарии в Культурном Центре МВД прошёл форум, посвящённый борьбе с наркоманией. В числе участников были кадеты из школы №7 имени Н. Калюжного города Нальчика. Встреча стала площадкой для серьезного разговора о проблеме наркотиков. Специалисты и молодёжь обсудили ключевые аспекты борьбы с незаконным оборотом наркотиков, уделив особое внимание способам вовлечения подростков в эту опасную среду. Были подробно рассмотрены меры административной и уголовной ответственности за употребление, хранение, изготовление и распространение запрещённых веществ. Особое место в обсуждении заняло влияние наркотиков и психотропных веществ на здоровье человека. Для наглядности участникам показали документальные материалы, которые ярко иллюстрировали разрушительные последствия наркомании. Кадеты, в свою очередь, не остались в стороне и пообещали донести полученную информацию до своих друзей и знакомых, тем самым внести свой вклад в формирование здорового образа жизни среди молодежи. Они активно включились в обсуждение вопросов профилактики наркомании и правонарушений, выразив полную поддержку проведению подобных акций в республике.   https://t.me/vestikbr
