Кадеты Нальчика стали участниками профилактического форума

В Кабардино-Балкарии в Культурном Центре МВД прошёл форум, посвящённый борьбе с наркоманией. В числе участников были кадеты из школы №7 имени Н. Калюжного города Нальчика.
Встреча стала площадкой для серьезного разговора о проблеме наркотиков. Специалисты и молодёжь обсудили ключевые аспекты борьбы с незаконным оборотом наркотиков, уделив особое внимание способам вовлечения подростков в эту опасную среду. Были подробно рассмотрены меры административной и уголовной ответственности за употребление, хранение, изготовление и распространение запрещённых веществ.
Особое место в обсуждении заняло влияние наркотиков и психотропных веществ на здоровье человека. Для наглядности участникам показали документальные материалы, которые ярко иллюстрировали разрушительные последствия наркомании.
Кадеты, в свою очередь, не остались в стороне и пообещали донести полученную информацию до своих друзей и знакомых, тем самым внести свой вклад в формирование здорового образа жизни среди молодежи. Они активно включились в обсуждение вопросов профилактики наркомании и правонарушений, выразив полную поддержку проведению подобных акций в республике.
