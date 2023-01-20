home
Главная
>
Новости
>
Кадеты из седьмой школы Нальчика побывали на экскурсии в университете МВД России

Кадеты из седьмой школы Нальчика побывали на экскурсии в университете МВД России

20.01.2023 | 16:12
Лучшие кадеты из седьмой школы Нальчика съездили на экскурсию в Краснодар – в университет МВД России. Подробности сообщили в республиканском министерстве внутренних дел. Кадетский класс полиции открыли в седьмой школе три года назад. Одна из его целей – создать кадровый резерв для службы в органах внутренних дел. Тех, кто отличился в учебе, наградили поездкой на Кубань в ведомственный вуз. Это была инициатива министра внутренних дел по КБР Василия Павлова. В Краснодаре кадетам показали ситуационные полигоны нескольких кафедр, стрелково-тактический и спортивный комплексы, лаборатории и музей университета. Также гости побывали в музее военной техники, который называется “Оружие Победы”: под открытым небом там представлена техника времен Великой Отечественной, а также советские военные разработки второй половины 20-го века. Школьники остались под большим впечатлением от увиденного.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных