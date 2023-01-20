Кадеты из седьмой школы Нальчика побывали на экскурсии в университете МВД России

Лучшие кадеты из седьмой школы Нальчика съездили на экскурсию в Краснодар – в университет МВД России. Подробности сообщили в республиканском министерстве внутренних дел.
Кадетский класс полиции открыли в седьмой школе три года назад. Одна из его целей – создать кадровый резерв для службы в органах внутренних дел. Тех, кто отличился в учебе, наградили поездкой на Кубань в ведомственный вуз. Это была инициатива министра внутренних дел по КБР Василия Павлова.
В Краснодаре кадетам показали ситуационные полигоны нескольких кафедр, стрелково-тактический и спортивный комплексы, лаборатории и музей университета.
Также гости побывали в музее военной техники, который называется “Оружие Победы”: под открытым небом там представлена техника времен Великой Отечественной, а также советские военные разработки второй половины 20-го века. Школьники остались под большим впечатлением от увиденного.
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