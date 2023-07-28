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Кадеты из Прохладного поднялись на пик имени Виталия Майбороды в Баксанском ущелье

Кадеты из Прохладного поднялись на пик имени Виталия Майбороды в Баксанском ущелье

28.07.2023 | 16:53
Геннадий Калашников, Ярослава Муравская и Игнат Прибылов… Именно эти ребята поднялись на пик имени Героя России Виталия Майбороды. За выдержку и усердие кадеты пограничной роты четвертой школы Прохладного удостоены зеленых беретов. В торжественной обстановке их вручили в управлении ФСБ по Кабардино-Балкарии. Разделить радость с ребятами пришли их одноклассники, а также те, кто в этом году только планирует стать кадетами. Сделать это можно с 10-го класса. Восхождение на пик имени Героя России кадеты называют особо почетной миссией. Готовились основательно: развивали силу, ловкость и сноровку, изучали маршрут в Баксанском ущелье. Стартовали в Верхнем Баксане. Семь километров пути. Перепад высоты – от полутора тысяч до трех тысяч пятисот сорока метров над уровнем моря. Этот маршрут не всегда могут осилить даже профессионалы. Имя Виталия Майбороды безымянной горной вершине в Кабардино-Балкарии присвоили постановлением правительства России в январе этого года. Ранее военнослужащие органов безопасности поднялись на пик и установили там памятную табличку. Офицер активно участвовал в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Погиб во время одной из спецопераций в 2013-м. В память о Герое кадеты встали на вершине в почетный караул. После церемонии вручения зеленых беретов кадеты отправились к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти воинам Великой Отечественной. Со своим будущим многие из ребят уже определились – решили выбрать профессию – Родину защищать.   https://t.me/vestikbr
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