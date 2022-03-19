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Кадеты Черекского района приняли участие в профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Кадеты Черекского района приняли участие в профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

19.03.2022 | 15:50
Инспекторы по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Черекскому району посетили кадетскую школу-интернат № 2 с.п. Бабугент. В ходе разъяснительных бесед полицейские рассказали о пагубном влиянии наркотических средств, сильнодействующих веществ и курительных смесей на организм человека, напомнили о том, что возраст привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом запрещенных веществ, наступает с 16 лет, а также привели примеры, когда несовершеннолетние получали реальные сроки за распространение наркотиков. Инспекторы разъяснили, что привлечение к ответственности за распространение запрещенных веществ, как и постановка на учет в наркологическом диспансере, могут повлечь трудности в будущем, в том числе, при трудоустройстве на работу. Полицейские призывали ребят содействовать органам внутренних дел в выявлении наркопреступлений, сообщать о людях, оставляющих надписи с рекламой запрещенных веществ и осуществляющих закладки наркотиков. Завершилось мероприятие просмотром тематического ролика «Наркотики. Секреты манипуляции».
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