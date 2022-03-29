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Кадетскому классу на базе седьмой школы Нальчика присвоили имя Владислава Каширокова

Кадетскому классу на базе седьмой школы Нальчика присвоили имя Владислава Каширокова

29.03.2022 | 22:13
Седьмая школа Нальчика. Именно здесь два года назад открыли первый в республике кадетский класс полиции. А сегодня местному кадетскому движению присвоили имя полковника Владислава Каширокова. Он командовал отрядом специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД. Владислав Кашироков учился на инженерно-техническом факультете КБГУ. Срочную службу проходил в погранвойсках в Закавказском округе. По рассказам близких, еще в армии решил связать судьбу с правоохранительными органами. Неоднократно выезжал в в «горячие точки», участвовал в спецоперациях, командовал республиканским ОМОНом, внес большой вклад в обеспечение безопасности в регионе. Полковник Кашироков был неоднократно удостоен государственных наград. Его не стало два года назад – ушел после продолжительной болезни. Жизненный путь командира отряда спецназначения «Гром» всегда будет оставаться примером для новых поколений, подчеркнули на церемонии. С импровизированной сцены прозвучало стихотворение «Победу одержит российский солдат», а также знаменитая песня «Офицеры».
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