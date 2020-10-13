Кабмин РФ выделил 1 млрд.рублей на жилье для ветеранов ВОВ

Более 1 млрд. рублей из федеральной казны выделят на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной. Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны. Средства получат 65 регионов, в том числе и Кабардино-Балкария.

Как сообщают в региональном Совете ветеранов, вопросы обеспечения жильем участников войны и вдов погибших в годы Великой Отечественной в республике решены давно. Но изменениями в законодательство перечень людей, которые подпадают под категорию ветеранов, расширен. Таким образом, выделенные Кабардино-Балкарии деньги направят на помощь одному жителю – свыше одного миллиона рублей. В республике сейчас проживает чуть больше 80 ветеранов. Исполнить распоряжение премьера России надлежит до конца этого года.