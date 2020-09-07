Кабмин направит дополнительные средства для льготников

Правительство России дополнительно направило более 988 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Это средства из нераспределенного резерва федерального бюджета, предусмотренного на эти цели в 2020 году. Свыше трех миллионов рублей из общей суммы выделяется Кабардино-Балкарии. Ранее кабинет министров повысил лимит, на который льготники могут получать лекарства, питание и медицинские изделия, до 886 с половиной рублей на одного человека в месяц. Это решение и повлекло увеличение бюджетных расходов на соцпомощь. Право на указанные льготы имеют более 20 категорий населения. В их числе — инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, дети до трех лет (для многодетных семей — до 6 лет), участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, представители малочисленных народов Севера.