Кабардино-Балкарский государственный университет стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучшие образовательные организации России»





Рейтинг составила одна из независимых экспертно-статистических организаций. КБГУ вошел в список лауреатов как университет, который набрал максимум положительных отзывов о качестве услуг. К слову, в ходе исследования опросили свыше 20 тысяч респондентов – в социальных сетях и на портале самой экспертной организации. КБГУ получил диплом и, кроме того, право использовать на своем сайте отличительный знак «За высокое качество образовательных услуг». Размещать его вуз может в течение нынешнего учебного года.