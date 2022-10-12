Кабардино-Балкарский государственный университет отмечает 90-летний юбилей

На лестничной площадке главного корпуса КБГУ – праздничный ажиотаж: вузу сегодня – 90. Здесь волонтеры формируют группы экскурсантов. Увидеть университет изнутри, узнать о его научных и творческих достижениях может буквально каждый. Начинают прямо с первого этажа – с выставки исследовательских проектов.
На стендах разместили макеты и поясняющие тексты. Проекты представляют волонтеры, а главное – сами авторы. Гости вуза могут вступить с ними в дискуссию и узнать все детали.
Здесь представлен макет “умного” дома. Студенты разработали программу, которая может стать настоящим подспорьем для маломобильных людей.
На втором этаже – выставка творческих достижений студентов и преподавателей. Экспонатов – больше двух десятков. В основном это предметы повседневного обихода, исполненные в национальном стиле.
Торжества в честь юбилея госуниверситета запланировали широкие. Они продлятся до самого вечера.
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