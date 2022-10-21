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Кабардино-Балкарский ЦУР обработал больше 10 тысяч обращений граждан с начала года

Кабардино-Балкарский ЦУР обработал больше 10 тысяч обращений граждан с начала года

21.10.2022 | 15:51
Центр управления регионом вышел в лидеры по стране. С начала года специалисты из Кабардино-Балкарии обработали больше 10-ти тысяч обращений. Вопросы от жителей фиксируют в социальных сетях. Помогает в этом система “Инцидент Менеджмент”. Социальная защита, ЖКХ, дороги, благоустройство территорий, здравоохранение – среди тем, которые поднимают наиболее часто. “Сигналы” фиксируют и затем направляют в ведомства по профилю либо в администрации населенных пунктов. И если в прошлом году среднее время ожидания ответа составляло почти час, то в нынешнем оно сократилось до 15 минут. Добавим, что в Центре управления регионом готовятся отметить очередную годовщину: в ноябре ведомству будет два года.   https://t.me/vestikbr
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