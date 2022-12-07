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Кабардино-Балкарская Республика признана лучшей в охране здоровья граждан в условиях борьбы с COVID-19

Кабардино-Балкарская Республика признана лучшей в охране здоровья граждан в условиях борьбы с COVID-19

07.12.2022 | 23:13
Сегодня в Москве на конференции “Медицина и качество” наградили лауреатов премии Росздравнадзора “За качество и безопасность медицинской деятельности”. Кабардино-Балкарию признали победителем в номинации “За достижения в охране здоровья граждан в условиях борьбы с коронавирусом”. Глава республики Казбек Коков поздравил с этим событием медицинское сообщество региона. Эта победа является результатом большой самоотверженной работы врачей, среднего и младшего звена учреждений здравоохранения, сотрудников профильного министерства, отметил Глава Кабардино-Балкарии. Именно наши медики отразили удар пандемии коронавируса. Они днем и ночью, рискуя собственным здоровьем, боролись за каждого своего пациента. Благодаря им удалось сохранить множество человеческих жизней, сберечь и восстановить здоровье людей. https://t.me/vestikbr  
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