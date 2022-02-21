Кабардино-Балкария окажет беженцам из Донецка и Луганска гуманитарную помощь

Кабардино-Балкария готовится к отправке гуманитарной помощи в Ростов для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Согласно поручениям Главы КБР Казбека Кокова гуманитарный груз с продуктовыми наборами и предметами первой необходимости уже завтра будет отправлен в Ростов. Как сообщалось ранее, Кабардино-Балкария готова принять 400 беженцев, которые будут размещены в пяти санаториях региона. В настоящее время прорабатываются вопросы предоставления беженцам из Донецка и Луганска медицинской помощи, а также организации обучения детей в образовательных учреждениях республики.