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Кабардино-Балкария и Промсвязьбанк договорились о реализации совместных проектов

Кабардино-Балкария и Промсвязьбанк договорились о реализации совместных проектов

16.06.2022 | 19:59

На XXV Петербургском международном экономическом форуме подписано Соглашение о сотрудничестве между Кабардино-Балкарской Республикой и Промсвязьбанком. Документ подписали Глава КБР Казбек Коков и председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков.

"Соглашение послужит основой для заключения дополнительных соглашений и планов мероприятий по направлениям сотрудничества в целях реализации приоритетных проектов, федеральных и региональных программ, обеспечивающих формирование благоприятного инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике", - отметил Казбек Коков.

"ПСБ является членом координационного штаба по реализации мер поддержки экономической и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике. Уверен, что предоставляемый банком широкий кредитно-финансовый инструментарий послужит дальнейшему укреплению экономики Кабардино-Балкарии", - сказал Пётр Фрадков.

Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие: ПСБ примет участие в реализации социально значимых проектов, а также окажет содействие в развитии современных банковских технологий и инфраструктуры. Сотрудничество направлено на развитие системы кредитования малого и среднего предпринимательства и повышение доступности ипотечных продуктов для всех категорий заемщиков. Документ предполагает содействие региону в улучшении инвестиционного климата и участие банка в выполнении программ по обеспечению граждан жильем.

Казбек Коков в своем телеграм-канале рассказал об итогах рабочей встречи и поблагодарил руководство банка за инициативу строительства Центра уличного баскетбола в рамках социального проекта "Всероссийский спортивный проект "ПСБ-Детям". Центр будет располагаться в Нальчике по улице 2-й Таманской Дивизии. Его открытие запланировано на конец августа 2022 года и будет приурочено к 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики.

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