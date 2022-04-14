Кабардино-Балкарию включили в маршрут круизного туристического поезда «Жемчужина Кавказа»

Ночевать в поезде, а днем ездить на экскурсии, и так целую неделю! Подобную возможность россиянам предоставит круизный поезд «Жемчужина Кавказа», который вновь выходит на маршрут. Начальная и конечная точка – в Москве, а между ними Майкоп – Нальчик – Грозный – Махачкала – Дербент – Кисловодск. Это проект РЖД и Ростуризма, который входит в программу туристического кешбэка. Она позволяет вернуть 20 процентов от затрат. Первая «Жемчужина Кавказа» отправится в путь в этом году 30 апреля из Москвы. В столицу Кабардино-Балкарии состав прибудет второго мая. В вагонах – аж 200 туристов. Для путешественников, которые отправятся в гастрономический тур, в Приэльбрусье организуют мастер-класс по приготовлению хычинов. Участники смогут продегустировать и другие блюда национальной кухни, насладиться красотой вершин, подышать чистым воздухом, посетить Поляну нарзанов. «Жемчужина Кавказа», которая станет не только поездом, но и отелем, будет приезжать в Нальчик каждый понедельник.