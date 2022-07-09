Кабардино-Балкарию в первом полугодии посетили 550 тысяч туристов

"Курорты Кабардино-Балкарии все более популярны у россиян и иностранных туристов. Миллионный турпоток прошлого года – не предел. Только в первом полугодии 2022-го республика приняла более 550 тысяч туристов", - заявил Казбек Коков в своем телеграм-канале. На сегодняшний день наибольший интерес представляет курорт "Эльбрус". Горнолыжный сезон на Эльбрусе начался в декабре прошлого года и продлился 7 месяцев. Завершился сезон катания на горе в минувший понедельник Всероссийскими соревнованиями горнолыжников "Приз Эльбруса", на которых главный приз – кубок Главы КБР и ценный подарок, завоевала команда Мурманской области. Благодаря ледникам гости курорта "Эльбрус" могли кататься на лыжах в самой высокогорной зоне даже сейчас – летом. За семь месяцев канатными дорогами Приэльбрусья, а это экскурсии и катание на Эльбрусе и Чегете, воспользовались около 500 тысяч человек. До конца июля на Эльбрусе продолжат тренировки спортсмены сборных команд России по фристайлу, горным лыжам и сноуборду. "Тренировки российских команд в условиях высокогорья можно проводить постоянно. В настоящее время на федеральном уровне прорабатываем возможность создания в Приэльбрусье высокогорной базы для подготовки российских спортсменов по различным видам спорта", - отметил Казбек Коков. На фоне продолжающегося роста туристического потока актуальны вопросы увеличения номерного фонда, а также поддержка других инициатив по данному направлению, включая улучшение качества услуг. Решением Правительства России Кабардино-Балкарской Республике выделено более 250 миллионов рублей на грантовую поддержку проектов в сфере туризма, на конкурс уже подано более 60 заявок. Планируется создание сети кемпингов, модульных и мини-отелей. В рамках развития туристической отрасли прорабатывается и гостиничное направление. Так, одно из последних инвестиционных соглашений Кавказ.РФ - это строительство гостиничного комплекса одного из мировых флагманов отрасли "AZIMUT Hotels" на территории ВТРК "Эльбрус". Общая стоимость проекта составит около миллиарда рублей, реализовать его планируется до 2026 года. Общий объем инвестиций в развитие курорта "Эльбрус" до 2024 года составит 15,2 миллиарда рублей. Концепция развития территории Приэльбрусья включает и вопросы инфраструктурного строительства. Всесезонным туристско-рекреационным комплексом "Эльбрус" ведется строительство плоскостной стоянки на 800 мест, начаты прокладка новых горнолыжных трасс и возведение 2 канатных дорог. На курорте реализуется инфраструктурный проект строительства коллектора, который включает территорию поселка Эльбрус. В данном населенном пункте решением руководства республики, учитывая близость курорта с активными видами отдыха, начато строительство новой больницы. Строительство ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения, на базе учреждения будет создан травматологический центр и аллергологическое отделение. Хотя горнолыжные трассы закрыты, туристы посещают канатные дороги до высоты 3 847 метров над уровнем моря и занимаются активными видами отдыха и спортом, в том числе на других курортах Кабардино-Балкарии. В эти дни в альплагере "Безенги" проходит чемпионат России по альпинизму, в котором участвуют 13 сборных команд из 9 субъектов России. Спортсмены перед началом восхождений проходят адаптацию к условиям высокогорья. Лучших альпинистов страны привлекает Безенгийская стена - 13-километровый горный массив - самый высокий участок Главного Кавказского хребта. Здесь расположены шесть из восьми "пятитысячников" Кавказа - Дыхтау (5204 м), Коштантау (5152 м), Мижирги (5025 м), Шхара (5068 м), пик Пушкина (5033 м) и Джанги тау (5058 м). Также в Чегемском районе в активной фазе реконструкция оздоровительного лагеря "Чегем", уже возведены новые объекты. Развитие туристических проектов идет и в Зольском районе, где функционирует современный комплекс "Эко-парк "Долина Нарзанов". Активен туристический сектор и в Черекском районе, строятся новые объекты и модернизируются старые в Аушигере, Верхних Голубых озерах и Верхней Балкарии. "Дальнейшее развитие туризма в Кабардино-Балкарии имеет большие перспективы и уже сейчас дает нам новые рабочие места, доходы в бюджет республики, возможность социально-экономического развития районов, в которых присутствуют рекреационные территории", - подчеркнул Глава КБР Казбек Коков.