Кабардино-Балкарию в новогодние праздники посетили больше 73-х тысяч туристов. Об этом сообщает профильное республиканское министерство.
За период с 31 декабря по 8 января поток отдыхающих увеличился на пять процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года. Основными местами для посещения стали Нальчик, экопарк «Долина нарзанов», Чегемские водопады и Голубые озера.
И, конечно, горнолыжный курорт «Эльбрус». Там показатель посещаемости вырос на 50 процентов в первые четыре дня наступившего года. Потом погода ухудшилась, и произошел отток туристов.
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