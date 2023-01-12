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Кабардино-Балкарию в новогодние праздники посетили больше 73-х тысяч туристов

Кабардино-Балкарию в новогодние праздники посетили больше 73-х тысяч туристов

12.01.2023 | 10:12
Кабардино-Балкарию в новогодние праздники посетили больше 73-х тысяч туристов. Об этом сообщает профильное республиканское министерство. За период с 31 декабря по 8 января поток отдыхающих увеличился на пять процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года. Основными местами для посещения стали Нальчик, экопарк «Долина нарзанов», Чегемские водопады и Голубые озера. И, конечно, горнолыжный курорт «Эльбрус». Там показатель посещаемости вырос на 50 процентов в первые четыре дня наступившего года. Потом погода ухудшилась, и произошел отток туристов.   https://t.me/vestikbr
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