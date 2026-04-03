Кабардино‑Балкария заняла первое место в РФ по сбору плодов и ягод

Кабардино‑Балкария заняла первое место в РФ по сбору плодов и ягод

03.04.2026 | 09:40
Кабардино-Балкария вновь заняла первое место среди субъектов страны по сбору плодов и ягод. Сведения за прошлый год опубликовали в Северо-Кавказстате. В хозяйствах всех категорий в 2025-м получили свыше одного миллиона ста тысяч тонн урожая. На организованный сектор – сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей – приходится без малого 750 тысяч тонн фруктов и ягод. Доля республики в общероссийском объеме данной продукции составляет около 23%. В организованном секторе этот показатель еще выше – 36%, что подтверждает ведущую роль региона в развитии садоводческой отрасли страны. Добавлю, что в основном в Кабардино-Балкарии выращивают яблоки, сливы, клубнику и голубику.   https://t.me/vestikbr
