Кабардино-Балкария заняла первое место по росту оборота розничной торговли

Кабардино-Балкария заняла первое место в рейтинге российских субъектов по росту оборота розничной торговли, коррелирующего с потреблением домохозяйств, сообщили в пресс-службе Главы и Правительства КБР.
По сравнению с прошлым годом он увеличился на 17%, достигнув максимума среди регионов. Рейтинг составлен экспертами Группы компаний РБК на основе данных Росстата. В десятке лидеров по приросту оборота торговли также оказались Краснодарский край (+8,4%), Тува (+5,1%) и Калмыкия (+4,9%).
Специалисты связывают увеличение данного данного показателя в республике с ростом турпотока и увеличением уровня доходов населения. В 2022 году в Кабардино-Балкарии отдохнули 1,2 млн человек, что на 11,7% больше показателя 2021 года, а темп роста реальных доходов населения составил 5,6%. Важную роль сыграла политика поддержки предпринимательства, которую целенаправленно проводят власти. В республике отмечается рост предпринимательской активности. Количество субъектов МСП за три года стало на 1600 больше. В статусе самозанятых зарегистрировались более 58 тысяч человек, тогда как два года назад их было всего 13,6 тысячи человек.
По налогу на профессиональный доход за прошлый год в бюджет поступило более 40 миллионов рублей, а в целом от субъектов МСП - более 1,6 миллиарда рублей. За этот же период объем собственных доходов увеличился на 35% и в 2022 году составил 16,2 миллиарда рублей. Глава КБР Казбек Коков отмечает, что в республике благодаря малому и среднему бизнесу активно развивается индустрия общественного питания и гостеприимства, стимулируя развитие туристической отрасли, а также торговли.
https://t.me/vestikbr