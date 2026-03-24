Кабардино‑Балкария возглавила рейтинг СКФО по объему сельхозпроизводства

Кабардино-Балкария стала лидером в Северо-Кавказском федеральном округе по объему производства сельхозпродукции по итогам января. Об этом сообщили в администрации Главы республики.
В первом месяце 2026 года аграрии региона выпустили продукцию на сумму более 2,3 миллиарда рублей. Это на 4,5% выше показателя за январь прошлого года. Такую динамику признали самой высокой среди регионов СКФО. Хорошие результаты и в животноводстве. В производстве яиц Кабардино-Балкария заняла первое место в округе – результат превысил прошлогодний почти на 28%. По динамике производства мяса и молока республика вышла на второе место: рост составил 6% и почти 1% соответственно.
