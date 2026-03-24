Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Кабардино‑Балкария возглавила рейтинг СКФО по объему сельхозпроизводства

24.03.2026 | 12:00
Кабардино-Балкария стала лидером в Северо-Кавказском федеральном округе по объему производства сельхозпродукции по итогам января. Об этом сообщили в администрации Главы республики. В первом месяце 2026 года аграрии региона выпустили продукцию на сумму более 2,3 миллиарда рублей. Это на 4,5% выше показателя за январь прошлого года. Такую динамику признали самой высокой среди регионов СКФО. Хорошие результаты и в животноводстве. В производстве яиц Кабардино-Балкария заняла первое место в округе – результат превысил прошлогодний почти на 28%. По динамике производства мяса и молока республика вышла на второе место: рост составил 6% и почти 1% соответственно.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных