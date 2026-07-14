Кабардино-Балкария возглавила рейтинг СКФО по наращиванию объемов производства мяса

Кабардино-Балкария – на первом месте в Северо-Кавказском федеральном округе по темпам производства мяса скота и птицы в живом весе. Об этом сегодня рассказали в профильном министерстве. С января по май в хозяйствах всех категорий произвели почти 47 тысяч тонн продукции. Это на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На втором месте в округе республика по производству молока. За пять месяцев этот показатель составил 103 процента к уровню 25-го года. Кроме того, производство яиц в регионе увеличилось на 2,3%, что обеспечило Кабардино-Балкарии третье место среди субъектов СКФО.
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