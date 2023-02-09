Кабардино-Балкария вошла в тройку регионов-лидеров по оказанию государственных услуг в 22-м году. Рейтинг оценки усилий региональных властей по созданию качественной среды для жизни граждан сегодня представили президенту России.
Произошло это на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое и организовало исследование. Глава государства отметил достижения Кабардино-Балкарии.
Основная задача рейтинга – не выставление оценок. Его следует использовать как управленческий инструмент для получения обратной связи от жителей, чтобы понимать приоритеты в развитии территорий, отметили на заседании.
При составлении учитывают почти полторы сотни параметров, в том числе уровень медицинского обслуживания и образования, качество жилья и инфраструктуры, полноту и эффективность госуслуг и сервисов.
https://t.me/vestikbr