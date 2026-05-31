Кабардино-Балкария вошла в тройку лидеров среди регионов России по приросту бизнеса за год. Об этом рассказали в профильном министерстве. Аналитики изучили динамику юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всей стране. В нашей республике количество субъектов МСП за год выросло на 7 процентов, превысив 24,5 тысячи. В этой сфере занято больше ста тысяч человек. Самые популярные ниши у местных предпринимателей – сельское хозяйство, торговля и строительство. Отмечу, что рекордсменом среди индивидуальных предпринимателей стал Дагестан. Следом идут Кабардино-Балкария и Северная Осетия.