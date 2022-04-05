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Кабардино-Балкария вошла в тройку лидеров по рождаемости в Северо-Кавказском округе

Кабардино-Балкария вошла в тройку лидеров по рождаемости в Северо-Кавказском округе

05.04.2022 | 16:05
Кабардино-Балкария вошла в тройку лидеров по рождаемости в Северо- округе, констатируют в Минздраве. В прошлом году в республике появились на свет почти 10,5 тысяч детей. Среди них 105 двоен и одна тройня. Сложная эпидемиологическая ситуация не особо повлияла на младенческую смертность: она остается низкой, говорят в министерстве. Однако пандемия внесла коррективы – была изменена маршрутизация беременных: в Перинатальный центр направляли всех женщин с высоким риском осложнений как для матери, так и для плода. Сохранению жизней способствовали и сотрудники Республиканской детской клинической больницы. Здесь в полной мере начали использовать новое диагностическое оборудование – магнитно-резонансный и компьютерные томографы, а также специальный аппарат, который позволяет проводить различные виды томографии младенцев под наркозом.
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