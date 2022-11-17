Кабардино-Балкария вошла в пятерку регионов России, наиболее безопасных для жизни. Об этом сегодня говорили в парламенте. На “часе комитета” обсудили тему: “Как в республике обеспечивают безопасность в самых разных сферах?”.
В регионе действуют две госпрограммы, рассчитанные на период до 25-го года. Первая поможет снизить террористическую угрозу, вторая направлена на профилактику правонарушений и укрепление общественного порядка.
За последние пять лет в Кабардино-Балкарии почти вдвое сократилось число преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, отметили на заседании.
В то же время выросло количество правонарушений, которые совершают иностранцы – на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.
По итогам обсуждения депутаты рекомендовали правительству усилить контроль за исполнением программ, а также за их своевременным финансированием.
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