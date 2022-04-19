КБР вошла в национальный проект «Производительность труда»

Кабардино-Балкария в этом году вошла в национальный проект «Производительность труда». Заявки на участие подали три предприятия республики, сообщили в Минэкономразвитии. Заявки поступили от тепличного хозяйства «Агро-Ком», текстильного предприятия «Воентекстильпром» и завода «Севкаврентген-Д». Процедура предполагает очный отбор участников, а потому в регион приехали сотрудники Федерального центра компетенций. Они посетят претендентов и оценят, насколько те соответствуют критериям отбора. Если предприятия Кабардино-Балкарии войдут в итоговый список, то им помогут сформировать современную систему повышения производительности труда – предоставят методическую и организационную поддержку. Кроме того, региональных специалистов будут обучать инструментам «бережливого производства». Часть из них пройдет программу подготовки «внутренних тренеров».