Кабардино-Балкария вошла в десятку лучших регионов России по газификации

Этим ресурсом обеспечены больше 90 процентов домовладений республики. Такие данные сегодня на пресс-конференции в Нальчике привел руководитель газоснабжающей компании Залим Вороков.
В регионе активно выполняют федеральную программу догазификации. Напомним, речь идет о реализации закона, по которому коммунальный ресурс обязаны бесплатно подвести к границам земельных участков собственников.
Важное условие: сами населенные пункты уже должны быть газифицированы. Программа рассчитана на период с 21-го по 22-й год. В республике на ее воплощение направят больше 400 миллионов рублей. На сегодня от граждан приняли больше 1300 заявок на догазификацию, свыше 800 выполнено, отметил Залим Вороков.
Программу планируют продлить, добавил Залим Вороков. Жители республики смогут обратиться с заявками и в последующие годы.
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