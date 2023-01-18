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Кабардино-Балкария вошла в число регионов с наилучшими результатами в сфере дорожного хозяйства

Кабардино-Балкария вошла в число регионов с наилучшими результатами в сфере дорожного хозяйства

18.01.2023 | 16:07
Дорожная сеть Кабардино-Балкарии развивается успешно, отмечают на федеральном уровне. Задачи, поставленные на 2022-й, выполнены на все сто. Республика вошла в число субъектов России с наилучшими результатами в этой сфере, констатировали на рабочем совещании, которое Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел с правительством. Достигнутые результаты – стимул работать еще лучше, подчеркнул руководитель региона. В 23-м году на улучшение дорожной сети республики направят больше четырех миллиардов рублей. Деньги пойдут на капитальный ремонт трасс, реконструкцию мостов и освещение магистралей. Только региональных дорог восстановят свыше 30. С Минсельхозом взаимодействуют в рамках реализации программы комплексного развития сельских территорий, рассказал Аслан Дышеков. На восстановление дорог здесь предусмотрели больше 120-ти миллионов рублей. Также предстоит продолжить работу по привлечению дополнительных денег из федерального бюджета, добавил министр. В наступившем году планируют обновить одну из основных транспортных артерий Юга России – трассу “Кавказ” - в четырехполосном исполнении с разделением потоков. Составлен план и на среднесрочную перспективу – по совершенствованию дорожной сети республики. Фронт работ расписали вплоть до 27-го года.   https://t.me/vestikbr
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