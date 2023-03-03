home
Главная
>
Новости
>
Кабардино-Балкария вошла в число лидеров по переселению из аварийного жилья

Кабардино-Балкария вошла в число лидеров по переселению из аварийного жилья

03.03.2023 | 13:35
Наша республика – один регионов, которые выполнили целевые показатели нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. В 2022-ом году в Кабардино-Балкарии была досрочно завершена программа переселения из аварийного жилья. За три года в КБР удалось расселить 62 многоквартирных дома. Новое жилье получили более тысячи человек. В предстоящие три года расселению подлежит еще 60 объектов, в которых проживают больше 25, тысяч человек. Программа будет реализована поэтапно и коснется Нальчика, Нарткалы, станицы Солдатской, селений Учебное и Красносельское.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных