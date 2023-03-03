Кабардино-Балкария вошла в число лидеров по переселению из аварийного жилья

Наша республика – один регионов, которые выполнили целевые показатели нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. В 2022-ом году в Кабардино-Балкарии была досрочно завершена программа переселения из аварийного жилья.
За три года в КБР удалось расселить 62 многоквартирных дома. Новое жилье получили более тысячи человек. В предстоящие три года расселению подлежит еще 60 объектов, в которых проживают больше 25, тысяч человек. Программа будет реализована поэтапно и коснется Нальчика, Нарткалы, станицы Солдатской, селений Учебное и Красносельское.
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