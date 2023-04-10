Кабардино-Балкария вошла в 15 лучших регионов страны по качеству городской среды

В подгруппе больших городов с благоприятной средой Северо-Кавказский федеральный округ представляют восемь городов. Нальчик лидирует с 236 (двумястами тридцатью шестью) баллами. Столица нашей республики опередила Кисловодск, Пятигорск, Дербент, Каспийск, Ессентуки и Черкесск.
При этом города Кабардино-Балкарии получили следующее количество баллов из 300 возможных: Нарткала – самый высокий показатель - 206 баллов, Терек - 200, Баксан - 182, Тырныауз - 180, Прохладный - 175 баллов, Майский - 172, Чегем - 164. Напомним, рост качества городской среды в России - одна из задач нацпроекта «Жилье и городская среда».
Исчисляется этот показатель исходя из оценки 36-ти параметров - от благоустройства дорог и доступности общественного транспорта до безопасности и создания комфортной среды для маломобильных граждан. Максимальное количество баллов - 360. Городская среда считается благоприятной, если населённый пункт набрал больше 180 баллов.
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