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Кабардино-Балкария в тройке лидеров по сбору плодово-ягодных культур

Кабардино-Балкария в тройке лидеров по сбору плодово-ягодных культур

06.07.2022 | 19:04
О начавшемся в республике сборе урожая на своей странице в телеграм-канале рассказал Глава КБР Казбек Коков. «В Кабардино-Балкарии начался сбор урожая голубики. Это сравнительно новая для нашей республики культура, которая становится все более востребованной на российском рынке сельхозтоваров. Сегодня аграрии Кабардино-Балкарской Республики приступили к ее промышленному выращиванию в Чегемском и Урванском районах, а площадь под этой культурой составляет уже почти 125 гектаров - увеличилась с прошлого года на 20 гектаров», - говорится в публикации руководителя республики. Кабардино-Балкария входит в тройку лидеров среди российских регионов по сбору плодов и ягод текущего года. Сейчас в республике идёт массовый сбор малины, абрикосов, смородины, персиков, нектаринов, слив. Завершается сбор черешни и вишни, хороший урожай дала земляника садовая - клубника. В целом сельхозорганизации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели Кабардино-Балкарии с начала года собрали порядка 4,8 тысячи тонн различных плодов и ягод, что выше собранного объема на ту же дату прошлого года. В сегменте овощных культур также начался сбор урожая. На консервные заводы республики уже поставляется зеленый горошек и огурцы, в скором времени появятся и местные томаты. В Прохладненском районе сельхозпредприятия приступили к уборке озимых. Напомним, в прошлом году республика собрала почти 1,3 миллиона тонн зерновых, урожай кукурузы впервые превысил миллион тонн. «Ожидаем хорошего урожая и в текущем году», - отметил Глава региона.   https://t.me/vestikbr
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