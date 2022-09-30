Кабардино-Балкария – в лидерах среди регионов, где наиболее эффективно работает оперативная служба “122”. Об этом сегодня сообщили в региональном Минцифры. Напомним, по этому номеру население информируют о частичной мобилизации.
Кол-центр при региональном Минцифры “122” работает с восьми утра и до шести вечера. На звонки отвечают волонтеры. Только за один день количество входящих вызовов превысило 160. Среднее время ожидания на линии – 3 секунды, максимальное – 8. Клиентов обслуживают за 3 минуты. Это лучшее время по России.
Через несколько дней в республике будет запущен еще один виртуальный помощник. Обращаться сюда смогут как представители организаций, так и обычные граждане.
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