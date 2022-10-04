Кабардино-Балкария – в лидерах по числу победителей окружной всероссийской премии “Экспортер года”

Напомним, конкурс проводили среди крупных компаний, представителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Три предприятия из Кабардино-Балкарии завоевали 5 призовых мест. В номинации “Экспортер года в сфере промышленности” лидером стал “Терекалмаз” – один из ведущих в России специализированных заводов по производству алмазного инструмента. Терчане также победили в номинации “Прорыв года” и взяли “серебро” в категории “Ответственный экспортер”.
Инновационно-производственная агрофирма “Отбор” заняла третье место, как “Экспортер года в сфере базовой продукции АПК”. Компания реализует семена собственного производства в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Азербайджан.
Приз конкурса получил и “Торговый дом “Аква-Кристалл”. Награждение пройдет на Международном экспортном форуме “Сделано в России” в конце октября в Москве.
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