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Кабардино-Балкария улучшила позиции в рейтинге регионов по качеству жизни

Кабардино-Балкария улучшила позиции в рейтинге регионов по качеству жизни

14.02.2023 | 10:23
Кабардино-Балкария улучшила позиции в рейтинге регионов по качеству жизни. За год поднялась сразу на 10 строчек и сейчас – на 65-м месте… По СКФО республика занимает вторую строку после Ставропольского края. Основным драйвером роста качества жизни стали национальные проекты и федеральные программы, в которых КБР активно участвует. В последние годы улучшили социальную, дорожную, коммунальную инфраструктуры. Реализуют крупные инвестиционные проекты в АПК, туризме, добывающей промышленности. Добавим, что в недавнем рейтинге Агентства стратегических инициатив Кабардино-Балкария – среди лидеров развития сферы государственных услуг, а Нальчик – на первом месте в проекте «Город России. Национальный выбор».   https://t.me/vestikbr  
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