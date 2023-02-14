Кабардино-Балкария улучшила позиции в рейтинге регионов по качеству жизни. За год поднялась сразу на 10 строчек и сейчас – на 65-м месте…
По СКФО республика занимает вторую строку после Ставропольского края. Основным драйвером роста качества жизни стали национальные проекты и федеральные программы, в которых КБР активно участвует.
В последние годы улучшили социальную, дорожную, коммунальную инфраструктуры. Реализуют крупные инвестиционные проекты в АПК, туризме, добывающей промышленности.
Добавим, что в недавнем рейтинге Агентства стратегических инициатив Кабардино-Балкария – среди лидеров развития сферы государственных услуг, а Нальчик – на первом месте в проекте «Город России. Национальный выбор».
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